Luís Castro é o novo treinador do Al Nassr, no qual alinha Cristiano Ronaldo, tendo deixado os brasileiros do Botafogo para assinar um contracto de dois anos com o clube da Liga saudita de futebol.

“Luís Castro é o treinador da primeira equipa de futebol do clube, com contracto que se estende até 2025. Desejamos-lhe e à sua equipa sucesso”, indicou o Al Nassr na rede social Twitter.

O treinador, de 61 anos, vai encontrar no Al Nassr o avançado internacional português Cristiano Ronaldo, de 38 anos, que, em Janeiro, rumou à Arábia Saudita para ser a principal ‘figura’ da formação de Riade, pela qual assinou 14 golos em 19 jogos, ainda insuficientes para impedir que a equipa terminasse o campeonato em segundo lugar, atrás do campeão Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo.

Luís Castro tinha assumido o comando do Botafogo em Março do ano passado, tendo deixado o emblema carioca na liderança isolada do campeonato brasileiro, quando estavam decorridas 12 jornadas, nas quais somou 10 vitórias e duas derrotas.

Refira-se que Luís Castro tem forte ligação à Figueira, mais concretamente à Praia de Buarcos, onde tem residência.