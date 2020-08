Revolução Liberal foi há 200 anos – Figueira faz homenagem a Manuel Fernandes Tomás

A Câmara Municipal da Figueira da Foz, a Associação Manuel Fernandes Tomás e a Associação Cívica e Cultural 24 de Agosto organizam na próxima segunda-feira, 24 de Agosto, data em que se assinalam os 200 anos da Revolução Liberal, um programa de homenagem ao «Patriarca da Liberdade», Manuel Fernandes Tomás.

A homenagem terá início pelas 17h30 do dia 24 de Agosto, com a deposição de coroa de flores junto ao túmulo. Pelas 18h30 haverá uma sessão evocativa dos 200 anos da revolução liberal no Grande Auditório do Centro de Artes e Espectáculos (CAE), com intervenções de Carlos Monteiro, de um familiar de Manuel Fernandes Tomás, de Vital Moreira (orador convidado) e José Luís Cardoso.

Por questões de segurança e de limitação dos espaços, a Praça 8 de Maio terá uma área reservada a 20 pessoas (convidados).

Já a sessão evocativa, será aberta ao público, no entanto devido às regras da Direcção-Geral da Saúde, a lotação do espaço encontra-se reduzida, pelo que os/as interessados /as devem confirmar presença para: presidencia@cm-figfoz-pt.