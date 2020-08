Depois de vários concertos musicais e apesar do tempo pandémico que se vive, o Coliseu Figueirense acolhe hoje, sábado, dia 22 de Agosto, uma corrida de touros, a partir das 22 horas.

O fecho da época tauromáquica acontece no próximo sábado, dia 29, com uma corrida de touros, também nocturna, que assinala os 125 anos do Coliseu Figueirense e do Ginásio Clube Figueirense.