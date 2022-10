No fim-de-semana passado foi realizado o Campeonato do Mundo de Remo de Mar, em Pembrookeshire, no País de Gales, em que participaram dois remadores juniores do Ginásio a representar Portugal.

Matilde Pereira chegou aos quartos de final, classificando-se na 6º posição entre os 13 concorrentes da sua categoria.

Tomás Neves teve uma acção meritória para um estreante, mas não conseguiu atingir os quartos de final, ficando pela 2ª prova de repescagem.