9.ª edição do Prémio Healthcare Excellence na sexta-feira

A Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) realiza a cerimónia de entrega de prémios da 9.ª edição do Prémio Healthcare Excellence, no Hotel EuroStars Oasis Plaza da Figueira da Foz, na sexta-feira, a partir das 10 horas.

O vencedor, que vai ser anunciado às 17h30, vai receber o prémio no valor de cinco mil euros, destinado à entidade/instituição onde o projecto foi desenvolvido e implementado.

O Prémio Healthcare Excellence será emitido em ‘livestream’ para quem se inscreva no evento da 11.ª Conferência de Valor: “Hospital Verde e Sustentabilidade”, sendo posteriormente disponibilizado no canal APAH “Gestão em Saúde” no ‘YouTube,’ permitindo a participação de todos os interessados.