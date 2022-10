Remadora da Naval representa Portugal no Mundial de Remo de Mar

Patrícia Batista, remadora sénior feminina da Naval Remo, vai representar Portugal no Mundial de Remo de Mar em Saundersfoot (Grã Bretanha), entre os dias 14 e 16 de Outubro de 2022.

Nota do Clube refere que a atleta treinou para entrar na Selecção Nacional durante um ano, sendo que a participação neste mundial é “o resultado de um trabalho contínuo e persistente que a Patrícia tem levado a cabo sob a orientação do seu Treinador José Canhola, que leva assim o nome da Associação Desportiva Naval Remo e da cidade da Figueira da Foz a um patamar do Remo à escala Mundial”.