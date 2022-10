Autarquia acompanha a situação no Centro Escolar de Vila Verde

Na sequência dos eventos decorridos na passada terça-feira, em que uma professora (40 anos) de educação física foi vítima de agressões enquanto saía do recinto do Centro Escolar de Vila Verde, o Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, e a vereadora Olga Brás, marcaram presença esta manhã naquela escola.

Segundo publicação da Câmara Municipal, estiveram também presentes o Coordenador da Escola, João Vaz e o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde, Vítor Alemão, no âmbito de “reforçarem a total disponibilidade no acompanhamento da situação”, pelo que “já houve um contacto com as forças de segurança”, estando prevista uma reunião com o Superintendente da Polícia de Segurança Pública para a próxima semana.

Foto: Câmara Municipal da Figueira da Foz