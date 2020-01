Reis Magos chegam hoje para cumprir a tradição

Esta noite de domingo, às 21 horas, cumpre-se a tradição do cortejo da Espera de Reis na Figueira da Foz, no Jardim Municipal, num evento organizado pelas Sociedade Filarmónica Figueirense e Sociedade Filarmónica Dez de Agosto.

O momento de Espera dos Reis tem início marcado pelas 20h30, com o Grupo de Cantares Praia Mar do Grupo Instrução e Sport e, logo de seguida, pelas 21h00, irá começar o cortejo da Espera dos Reis, em dois locais diferentes, começando a Sociedade Filarmónica Dez de Agosto na Ponte do Galante e a Sociedade Filarmónica Figueirense na Estação da CP, chegando ambas, vestidas a rigor, ao Jardim Municipal, segundo apurou O Figueirense.

Pelas 21h30, a Sociedade Filarmónica Dez de Agosto irá proceder à representação de excertos do “Auto dos Reis Magos” no local e, pelas 22 horas, será a vez da Sociedade Filarmónica Figueirense a apresentar o Auto dos Reis Magos integral na sua sede.