Região Centro tem 104 empresas ‘gazela’ que geram volume negócios de 1.096 ME

A região Centro conta com 104 empresas ‘gazela’, que empregam 4.456 pessoas e geram um volume de negócios de 1.096 milhões de euros (ME), revelou hoje a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

Numa nota enviada à agência Lusa, a CCDRC indica que o estudo que realizou sobre as empresas ‘gazela’ existentes na região Centro em 2022 permitiu concluir que estas geram 859 milhões de euros de exportações.

“As empresas da Região Centro continuaram a mostrar a sua resiliência após anos difíceis. É com muita satisfação que a Região Centro tem novamente mais de uma centena de empresas ‘gazela’”, destaca a presidente da CCDRC, Isabel Damasceno.

De acordo com a presidente da CCDRC, apesar de representarem uma pequena percentagem do universo empresarial, as empresas ‘gazela’ têm “grande relevância pelo seu contributo para a economia regional, pela sua capacidade de criação de emprego e de riqueza de forma sustentada e galopante”.

“Com estas 104 empresas, passa para 651 o número de empresas que, ao longo destes últimos dez anos, conseguiram esta distinção, que destaca as suas capacidades de inovação, de criar emprego, de dinamizar o mercado e potenciar o desenvolvimento económico nos territórios em que se localizam”, acrescenta.

Os concelhos de Abrantes, Batalha, Caldas da Rainha, Cantanhede, Covilhã, Figueira da Foz, Guarda, Idanha-a-Nova, Ílhavo, Marinha Grande, Ourém e Vouzela apresentam duas empresas gazela, cada.

Segundo o estudo efectuado pela CCDRC, estas 104 empresas ‘gazela’ da região Centro têm “um elevado potencial para gerar novos postos de trabalho, tendo quase triplicado as pessoas ao serviço entre 2018 e 2021, passando de 1.630 trabalhadores para 4.456 trabalhadores”.

Já o volume de negócios “cresceu mais de seis vezes entre 2018 e 2021, pois estas 104 empresas ‘gazela’ facturaram 181 milhões de euros em 2018 e 1.096 milhões de euros em 2021”.

As empresas ‘gazela’ são uma reduzida percentagem do universo das empresas, mas estão presentes em todos os sectores de actividade e diferenciam-se, também pelo seu posicionamento nos mercados e pela sua capacidade de gestão e de risco.