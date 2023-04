Ponte encerra três noites na próxima semana

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai encerrar durante três noites seguidas a Ponte Edgar Cardoso a partir do dia 25 de Abril, entre as 20h30 e as 6h30, devido às obras em curso.

Como alternativa à circulação de trânsito na travessia da ponte sobre o rio Mondego durante os períodos do corte, o desvio de tráfego será assegurado pela Autoestrada 17, cuja utilização do sublanço compreendido entre os nós de Marinha das Ondas e da Autoestrada 14 se encontra isenta de pagamento de taxas de portagem, como anunciou o Ministério das Infraestruturas.

“Durante o mês de Maio, os cortes realizam-se sempre de segunda para terça-feira, com repetição nas noites de terça e quarta-feira, com excepção da primeira semana do mês em que o corte tem início na terça-feira, repetindo-se nas duas noites seguintes”, referiu a IP, em comunicado.

A partir do mês de Junho, as interrupções na travessia sobre a Ponte Edgar Cardoso vão ocorrer em cinco noites por semana, com início nas noites de domingo para segunda-feira e fim nas noites de quinta para sexta-feira.

Durante o dia e nas noites em que não há corte de circulação na ponte, mantém-se o condicionamento de uma via em cada sentido e limitação de velocidade.