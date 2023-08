No âmbito da comemoração do 60.º aniversário do Rancho Folclórico de Maiorca, realiza-

se no próximo dia 13 de Agosto, às 16 horas, na sede da Associação Musical União

Filarmónica Maiorquense, a conferência “O Folclore nos dias de hoje”, que conta com a participação de cinco conferencistas de diferentes áreas.