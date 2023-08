Campus da UC na Figueira vai ter curso de Empreendedorismo em Desportos Aquáticos e Viagens

Já estão abertas as inscrições para o novo curso não conferente de grau de “Empreendedorismo em Desportos Aquáticos e Viagens”, que a Universidade de Coimbra (UC) acaba de lançar no Campus da Universidade de Coimbra na Figueira da Foz (CUCFF). As inscrições estão abertas até dia 26 de Agosto e a formação breve será ministrada entre 7 e 17 de Setembro.

O curso, coordenado pelo empreendedor Olmo Van Beurden, visa oferecer aos participantes uma visão mais ampla e prática do mundo do empreendedorismo, com foco nos desportos aquáticos e turismo.

Para se inscreverem no curso, é recomendado que os candidatos possuam um nível

de inglês B1 e experiência prévia em empreendedorismo e desportos aquáticos

(aconselhada, mas não é obrigatória).