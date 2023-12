Quartel da Imagem vai apresentar algumas das “melhores curtas da Europa”

No dia 21 de Dezembro, o Quartel da Imagem vai apresentar quatro sessões de curtas-metragens internacionais no âmbito da iniciativa “O Dia Mais Curto”, promovida pela Agência da Curta-Metragem, assinalando a chegada do Inverno.

Serão destacadas produções nacionais e internacionais, com especial destaque para sessões dedicadas para os mais novos, que vão consistir de curtas de animação entre as “melhores curtas da Europa”, oriundas de países como a Bélgica, Países Baixos, Lituânia e Portugal, revela nota de imprensa da organização deste evento.

As produções irão ser exibidas pelas 10 horas, 11h30, 15 horas e 16h30, com entrada gratuita, limitadas a 40 vagas por sessão e com inscrição prévia até ao dia 20 de Dezembro.