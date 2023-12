Exposição de pintura de Jose Antonio del Castillo no CAE

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) tem patente, até ao final do mês, uma exposição de pintura da autoria de Jose Antonio del Castillo, artista espanhol licenciado em Belas Artes que usou as paisagens da Figueira da Foz como inspiração para as suas obras.

“Desde a Serra da Boa Viagem e Buarcos até Quiaios e Costa de Lavos, o autor caminhou muitas horas contemplando e registando na memória a costa e as suas paisagens”, acrescenta nota do CAE sobre a exposição.

A mostra, patente na Sala Zé Penicheiro, tem entrada livre.