PSP investiga tiroteio e agressões na madrugada de hoje na Figueira da Foz

A PSP da Figueira da Foz está a investigar um tiroteio, ocorrido na madrugada de hoje, cerca das 3 horas, na zona turística do Bairro Novo, disse à Lusa fonte policial.

Uma hora mais tarde, cerca das 4 horas, a algumas dezenas de metros da primeira ocorrência, três homens agrediram um casal proprietário de um bar e uma funcionária, que tiveram de receber tratamento hospitalar, adiantaram a mesma fonte da PSP e fonte dos bombeiros.

“São ocorrências completamente distintas. A da arma de fogo foram disparados dois tiros para o ar, e não houve nenhum ferido, já confirmamos com os hospitais. Foram recolhidas provas no local e o caso está sob investigação”, disse hoje à agência Lusa fonte da Divisão Policial da PSP da Figueira da Foz.

A mesma fonte acrescentou que os disparos foram feitos no cruzamento entre a rua da Liberdade e a zona pedonal do Picadeiro – localizada perto do Casino e onde existem diversos bares, muito frequentados, em especial durante as noites de fim-de-semana -, por um homem, ainda não identificado pelas autoridades.

“Na outra situação, três indivíduos estavam a urinar contra a porta do estabelecimento, foram chamados à atenção e agrediram um casal (proprietário do bar)”, disse a fonte policial.

O bar em causa já estaria encerrado na altura das agressões e as vítimas foram identificadas pela polícia, tendo os alegados agressores fugido do local.

Por serem três, os agressores são suspeitos de crime de ofensa à integridade física qualificada – que, de acordo com fonte da PSP, não necessita de queixa, decorrendo o processo no Ministério Público com base no auto policial – tendo agredido primeiro o proprietário e depois a mulher deste e uma funcionária, que foram em seu auxílio.

Fonte dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz (BVFF) explicou, por seu turno, que as três vítimas das agressões foram transportadas ao hospital distrital em momentos diferentes: “O ferido mais grave foi numa ambulância da Cruz Vermelha e nós transportámos a mulher, de 32 anos, com ferimentos ligeiros”, precisou.

A terceira vítima das agressões, funcionária do bar, que também sofreu ferimentos ligeiros, começou por ir para casa, “mas sentiu-se mal e umas horas depois acabou por ser também levada para o hospital”, frisou a fonte dos BVFF.

A agência Lusa contactou o proprietário do bar que ficou ferido que recusou prestar declarações sobre o sucedido: “Não quero falar disso, só quero esquecer”, frisou.