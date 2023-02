PSP faz apreensões na Figueira

A PSP procedeu a três detenções, ocorreram na Figueira da Foz. A primeira registou-se no dia 17 (sexta-feira), pelas 15h15, na Rua 5 de Outubro. Um homem de 32 anos foi detido pela prática do crime de desobediência. “Conduzia um automóvel que se encontra apreendido, desde o dia 28 de Dezembro do ano passado, por falta de seguro de responsabilidade civil”.

As outras duas aconteceram no passado dia 19 de Fevereiro. De madrugada, pelas 04h15, uma mulher de 32 anos foi detida na Avenida Saraiva de Carvalho, por conduzir embriagada, tendo acusado uma taxa de álcool no sangue (TAS) de 1,53 gramas por litro (g/l). Já ao início da noite, pelas 20 horas, na Avenida Doutor Mário Soares, a PSP deteve um homem de 51 anos, também por conduzir sob efeito do álcool, tendo acusado uma TAS de 1,63g/l.