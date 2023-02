Danças tradicionais europeias na Dez de Agosto

A Sociedade Filarmónica Dez de Agosto vai promover, a partir de Março, sessões de Iniciação às Danças Tradicionais Europeias com o professor Eduardo Rainha.

Estas sessões, abertas aos sócios e ao público em geral, vão decorrer todas as segundas-feiras entre as 19 e as 20:30 horas na sede da colectividade, na Rua das Rosas, n.º 45.

Haverá, numa primeira fase, danças francesas, inglesas, turcas, irlandesas, gregas, israelitas e belgas. No sentido de captar interessados para este género de danças que mostram a diversidade cultural numa Europa unida e multicultural, é promovida, no dia 27 do corrente, pelas 19 horas, uma sessão de sensibilização gratuita.

As inscrições devem ser feitas pelos telemóveis 932061538 e 919961890.