Provas de “Mega Salto” e “Mega Lançamento” realizadas na João de Barros

O Grupo de Educação Física da Escola Básica João de Barros dinamizou as competições de Mega Salto e Mega Lançamento, convidando os alunos do quarto ao nono ano de escolaridade a participar num evento que contou com cerca de 200 alunos do Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz (AEZUFF).