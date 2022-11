O trânsito na Ponte Edgar Cardoso vai estar condicionado na próxima quarta e quinta-feira, no âmbito da empreitada de reabilitação e reforço daquela infraestrutura, anunciou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP).

Para a realização das intervenções previstas, serão suprimidas parcialmente as vias da esquerda, sendo que na quarta-feira os trabalhos decorrem no sentido norte/sul e na quinta-feira no sentido sul/norte, entre as 8h30 e as 17h30.