Proibida a apanha e venda de mexilhão e amêijoa-branca devido a substâncias tóxicas

A apanha e comercialização de mexilhões e amêijoa-branca está proibida desde ontem na zona litoral da Figueira da Foz – Nazaré, devido à detecção de substâncias tóxicas naqueles moluscos, de acordo com uma nota oficial do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o despacho, estas espécies de bivalves contêm biotoxinas lipofílicas que podem levar a Intoxicação Diarreica por Marisco (DSP), sendo recomendado que estes não sejam consumidos (se provenientes da zona) até a interdição ser levantada.

Os bivalves eliminam as toxinas de forma natural, assim que as micro-algas produtoras desapareçam da água do mar, o que normalmente se verifica em períodos relativamente curtos.

A intoxicação nos bivalves é comum entre a primavera e o outono, mas costuma ocorrer com mais frequência nos meses de verão, ainda segundo aquele organismo público. A nota que decreta a interdição não indica até quando se manterá a proibição de apanhar e comercializar aquelas espécies.