Programa municipal reabilita mais habitações

Encontram-se a decorrer obras nos lotes 3 e 4 (Leirosa – Marinha das Ondas 1.ª e 2.ª fase), no âmbito do Programa de Reabilitação de Habitações Municipais – por lotes, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência ao abrigo do Programa 1.º Direito, que visa disponibilizar estas habitações aos munícipes.

Estas obras foram visitadas pelo presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, acompanhado por Rui Duarte, Administrador Executivo da empresa Municipal Figueira Domus, que asseguraram os progressos deste investimento.

Neste momento estão a ser intervencionados um total de 13 fogos, que serão todos entregues até meados de abril. Posteriormente serão iniciados trabalhos em mais 18 fogos.

No total dos dois lotes da Leirosa, serão intervencionados 65 fogos, num investimento total de 3.398 872,90€.

Para além destes dois lotes encontram-se a decorrer obras em mais dois. O lote 1,

na Quinta das Recolhidas em Vila Verde, no valor de 599 985,00€, e o lote 3 na Vila Robim, freguesia de Tavarede, no valor de 1 182 486,06€. totalizando o investimento na reabilitação destes lotes em cerca de seis milhões e quatrocentos mil euros (IVA incluído).