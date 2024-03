Dois livros vão ser apresentados no sábado

A Biblioteca e o Museu Municipais vão contar com duas apresentações de livros neste sábado. A primeira apresentação do dia, pelas 15h30, na sala Infanto Juvenil da Biblioteca Pública Municipal Pedro Fernandes Tomás, será “A Magia do Sonho”, da autoria de Alice Maria Almeida Frias. Depois, pelas 18 horas, na sala da exposição João Reis do Museu Municipal Santos Rocha, será realizada a apresentação do livro «APOCALIPSE (IN) CERTO – A Hidra do Antropoceno», da autoria de António Eloy.

“A Magia do Sonho” é um conto infantojuvenil que tem como fio condutor da história as personagens Alice e o Coelho Branco da obra infantil Lewis Carroll “As Aventuras de Alice no País das Maravilhas”, tema que vai estar decorado nas paredes da sala onde o livro será apresentado.

O livro “APOCALIPSE (IN) CERTO – A Hidra do Antropoceno” trata-se de uma história que “resulta de uma enorme depressão. “Nele, por ele”, o autor atravessa os seus tempos, as suas reflexões e ações, as suas lutas.