Prisão preventiva para dois suspeitos de tráfico de droga na Figueira da Foz

A PSP deteve dois homens suspeitos do crime de tráfico de droga na Figueira da Foz que ficaram em prisão preventiva, e apreendeu droga e dinheiro.

Em comunicado, a PSP refere que, além dos detidos, de 26 e 44 anos, foi constituída arguida uma mulher de 22 anos.

“As detenções foram o resultado de uma investigação que durava há cerca de quatro meses relativa à prática reiterada do crime de tráfico de estupefacientes que ocorria no concelho da Figueira da Foz”, adianta a PSP.

O comunicado esclarece que os suspeitos foram, na tarde de sábado, alvo de buscas domiciliárias e não domiciliárias, em diferentes áreas do concelho, tendo sido aprendidas 306 doses de cocaína, 56 de heroína e seis doses de haxixe.

A PSP apreendeu, ainda, 1.940 euros, quatro viaturas de gama média e alta, quatro telemóveis e diverso material que se suspeita ter sido receptado.

Fonte do Gabinete de Imprensa e Relações Públicas do Comando da PSP de Coimbra disse à agência Lusa que a suspeita vivia maritalmente com um dos detidos, sendo que a nenhum é conhecida profissão.

Segundo a PSP, da investigação foi possível apurar até ao momento que os detidos, “além de reincidentes na prática deste ilícito, promoviam a sua actividade criminal na cidade da Figueira da Foz e áreas limítrofes, vendendo produto estupefaciente a um grande número de toxicodependentes”.

“Com estas detenções, o Comando Distrital da PSP de Coimbra acredita, mais uma vez, ter contribuído de forma significativa para o consolidar do sentimento de segurança naquela cidade e áreas limítrofes”, acrescenta o comunicado.