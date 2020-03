Nos dias 27 e 28 de Março irá ocorrer a primeira edição do Festival À Margem na Figueira da Foz, que terá como sede as instalações da D.R.A.C. – Direito de Resposta Associação Cultural, na freguesia de São Pedro da Cova Gala.

O festival compromete-se a dinamizar a Ilha da Morraceira com concertos, exposições, projecções de curtas-metragens, performances, live tattoo, um mercado e workshops de guitarra, fotografia, macramé e escrita criativa.

No seu primeiro dia, o festival abrirá as portas pelas 18h e será preenchido com diversas actividades e actuações musicais até às 4h de sábado. No dia seguinte os eventos vão ter começo um pouco mais cedo (16h), decorrendo até à mesma hora do primeiro dia.

A pertinência deste projecto prende-se, não só com a oportunidade de preencher um vazio cultural característico da época do ano, mas sobretudo para dar ênfase ao início da estação Primaveril, associada ao renascer, à explosão de vida e, neste caso, ao nascimento de novos talentos.