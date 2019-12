Presépio volta à Filarmónica Figueirense

Dia de Natal ( 25 de Dezembro), às 21h, sobe à cena no palco da sede da Sociedade Filarmónica Figueirense (Rua Dr. Santos Rocha, 33) a peça “Autos Pastoris” (vulgarmente conhecida por “Presépio”, que “não é representada naquela colectividade há mais de 30 anos.



Esta representação volta a subir a cena na tarde do próximo domingo, às 16h.



“Claramente um misto religioso e pagão, que se inscreve na memória colectiva da Figueira da Foz, para além de se assumir como a tradição mais antiga da cidade, mostra quadros musicais, plenos de vivacidade e que elevam de forma ingénua o nascimento de Jesus. Há um claro apelo à cultura popular portuguesa, bem vincada nas cenas que, outrora dispersas, se juntaram num auto com características muito peculiares e a tocar o ideal vicentino”, segundo António Jorge Lé.

A Romagem do Diabo aparece no século XIX e é inserida nos quadros. Antigamente o Presépio foi representado em vários teatros do concelho figueirense. e mereceram sempre várias referências de conceituados autores locais. Maurício Pinto, Armando Coimbra, Augusto Pinto, entre outros, teceram elogios a esta forma de expressão natalícia.