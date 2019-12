Parque das Abadias deverá ter mais árvores e nova iluminação em Janeiro

A Câmara Municipal da Figueira da Foz anunciou que o parque das Abadias levará uma intervenção no início do próximo ano, assim que as condições atmosféricas o permitirem.

Um cidadão da Figueira, Luís Carlos, já tinha apresentado um projecto ao Orçamento Participativo para aquela zona da cidade que acabou por não ser aceite. O munícipe alertou para o estado do piso “cada vez pior” e para o número de pessoas que frequentam o parque que cada vez é menor, para além de no Inverno o parque “fica intransitável”, apelando para a necessidade de se criarem “condições para as pessoas com dificuldades motoras”, afirmação recolhida pelo Diário de Coimbra.

A promessa de intervir no Parque das Abadias irá seguir o projecto idealizado pelo seu arquitecto, Ribeiro Teles, mantendo um espaço naturalizado com um caminho de areia grossa e uma vala.

Carlos Monteiro frisou que o objectivo “é tornar o espaço mais amplo, melhorar os caminhos e, a curto prazo, mudar a iluminação para umas lâmpadas mais eficientes, mas continuará naturalizado”, acrescentando ainda que serão “plantadas árvores, próprias para ambientes ripícolos, mas sempre subordinadas ao projecto do arquitecto Ribeiro Teles”.