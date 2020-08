Praias da Figueira da Foz com limpeza o ano inteiro

A limpeza das praias do Município da Figueira da Foz, assim como das áreas envolventes e respectivos acessos é realizada ao longo de todo o ano, sendo que durante a época balnear a frequência de limpeza é reforçada, passando a ser realizada diariamente (entre 1 de Junho e 17 de Setembro, os trabalhos são realizados de segunda-feira a domingo, incluindo feriados), com recurso a meios mecânicos e manuais.

O serviço de manutenção e limpeza de praias no concelho, que se encontra a cargo de uma empresa externa, a SUMA S.A., tem vindo a realizar-se, este ano, desde 01 de Maio e irá prolongar-se, no período de verão, até 30 de Setembro.

A limpeza mecânica tem vindo a ser efectuada uma vez por semana, nas praias de Buarcos, Figueira da Foz (Ponte Galante até à zona limite Molhe Norte) e Forte, e uma vez por mês nas praias de Quiaios, Murtinheira, Hospital, Gala, Orbitur, Costa Lavos e Leirosa.

Decorrente da quantidade excessiva de resíduos lenhosos resultante das cheias do Baixo Mondego que, posteriormente, ficaram depositados com as marés junto à zona dunar, assim como aos pequenos resíduos naturais que se encontram em profundidade, e que, com as marés e o pisoteio, vão surgindo na superfície, tem-se procedido à limpeza mecânica das praias do Cabedelo e Cabedelinho e às que se encontram mais próximas da foz do rio Mondego, com maior periodicidade.

A limpeza manual de resíduos no areal, nos acessos e envolvente, assim como a recolha das papeleiras é realizada diariamente em todas as praias.

Desde 1 de Maio foram efectuados diversos trabalhos, como: limpeza mecânica e manual aprofundada dos areais; encaminhamento, para valorização, dos detritos lenhosos recolhidos nas praias; colocação de estrados de madeira, papeleiras e mini-ecopontos para a deposição selectiva de papel, vidro e embalagens de plástico/metal; desobstrução, lavagem e desinfecção das escadarias, rampas de acesso, passadeiras e muros; limpeza dos campos de jogos (interior e exterior envolvente).

A partir de 1 de Outubro e até 30 de Abril, naquele que é considerado o período de inverno, a limpeza será mantida nas praias de Buarcos, Figueira da Foz, Forte, Cabedelinho e Cabedelo.