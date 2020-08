Andreas Noe, o “viajante do lixo”, vem limpar as praias da Figueira no próximo domingo

A Figueira da Foz recebe, dia 30 de Agosto, o biólogo molecular alemão Andreas Noe que, equipado com um ukulele e uma prancha de surf feita a partir de lixo marítimo, iniciou no dia 15 de Agosto o projecto ambiental “The Plastic Hike“, uma viagem a pé, de Caminha a Vila Real de Santo António (832 quilómetros da costa portuguesa), realizada com desperdício zero, para enfatizar que também é possível viajar de forma sustentável e que tem como objectivo alertar para os problemas ambientais e de sustentabilidade.



Na Figueira da Foz, o encontro com Andreas está marcado para as 09h30 do próximo domingo, a sul da praia da Costa de Lavos. A limpeza irá estender-se até à praia da Leirosa e qualquer pessoa interessada em voluntariar-se pode fazê-lo, salvaguardando que todas as regras de segurança e distanciamento social devem ser cumpridas, nomeadamente o uso de máscara, luvas e sacos do lixo descartáveis. O lixo recolhido será levado para tratamento pelo município.

“The Plastic Hike” visa consciencializar sobre o impacto negativo do plástico descartável no litoral português e, consequentemente, accionar possíveis soluções do sector público e privado para reduzir o seu uso e aumentar a sua reutilização e reciclagem.



Ao fim de 12 dias de ´jornada’, que se encontra a ser documentada na conta de Instagram de Andreas e que conta com uma equipa de filmagem, uma vez que o projecto pretende culminar num documentário, já foram recolhidos 372.50 kg de lixo e 81 máscaras de protecção.

Mais conhecido por ‘The Trash Traveler’ (‘O Viajante do Lixo’), Andreas Noe é alemão, tem 32 anos e é formado em biologia molecular. Em 2017 mudou-se para Portugal e passou a viver numa auto-caravana enquanto ia todos os dias para o seu trabalho no escritório. Foi um período em que se tornou ainda mais amigo do ambiente e decidiu não só recolher lixo das praias onde surfava, como tirar fotos e fazer vídeos de forma a motivar os portugueses (e não só) a fazerem o mesmo. Em 2019, recolheu 690 quilos de lixo nas praias.