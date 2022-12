Porto da Figueira movimenta grua com 144 toneladas

O porto da Figueira realizou na passada quarta-feira uma operação de embarque de uma grua Liebherr150, com 144 toneladas e peso e 40 toneladas de capacidade máxima de carga, sendo especializada na movimentação de granéis sólidos.

A grua, que segundo apurámos pertence à Operfoz, tem como destino o porto de Constanza, na Roménia, e segue a bordo do batelão “Beluga”, numa viagem que demorará 22 dias.

“Para a realização da operação de embarque foi necessário aguardar pelas condições favoráveis de maré, nivelando o cais com a entrada no convés do batelão, de forma a que a grua embarcasse pelos próprios meios, numa operação faseada”.

Seguem-se os trabalhos de fixação da grua à estrutura do convés, antes da partida marcada para hoje, sábado.