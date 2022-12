DJ brasileiro Alok volta a actuar no RFM SOMNII em 2023

O DJ e produtor brasileiro Alok, que actuou em 2022 no RFM SOMNII, na Figueira da Foz, é o primeiro artista confirmado para a edição de 2022 do evento que tem lugar na Praia do Relógio, anunciou a organização.

A organização recorda um “espectáculo absolutamente memorável” de Alok na edição passada, referindo que o produtor brasileiro, que irá atuar no dia 8 de Julho de 2023, foi o nome mais votado por parte dos festivaleiros para regressar ao “maior sunset de sempre”.

Segundo a nota de imprensa enviada à agência Lusa, Alok conta com mais de 20 milhões de ouvintes mensais na plataforma Spotify, tendo sido nomeado pela publicação DJ Mag o 4.º melhor DJ do mundo em 2022.

“Além do êxito alcançado com as suas produções originais, o DJ tem-se destacado também no campo das colaborações com artistas de vários estilos musicais e de renome mundial como The Rolling Stones, Zara Larsson, Jason Derulo, Dua Lipa, Tove Lo, John Legend, Ed Sheeren e Ellie Goulding”, realçou a organização, que aponta também para colaborações com artistas da música eletrónica, como é o caso de Vini Vici ou Steve Aoki.