Porto da Figueira da Foz com parceria em projecto europeu

Os portos de Aveiro e da Figueira da Foz fazem parte do consórcio nacional de entidades no A-AAgora (Atlântico – Árctico Agora), projecto europeu que tem por objectivo desenvolver metodologias que possibilitem o restauro de ecossistemas marinhos e comunidades costeiras, assim como aumentar a sua resiliência climática na bacia do Atlântico e do Árctico.

O A-AAgora procura implementar medidas para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, utilização de biocombustíveis e recuperação da biodiversidade em ambiente marinho das áreas portuárias.

Liderado pela Universidade de Aveiro, este projecto conta com um investimento de 8,5 milhões de euros, financiados pelo Horizonte Europa da Comissão Europeia.