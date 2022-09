Ponte Edgar Cardoso entra em obras no início de Novembro

As obras de reabilitação e reforço da Ponte Edgar Cardoso, sobre o rio Mondego, na Figueira da Foz, vão ter início no dia 1 de Novembro, anunciou hoje o presidente da Câmara, Pedro Santana Lopes.

A revelação decorreu esta tarde, na sessão da Assembleia Municipal, depois de uma reunião, na quarta-feira, entre a Infraestruturas de Portugal (IP) e o executivo municipal da Figueira da Foz.

O autarca anunciou ainda que no dia 13 de Outubro vai decorrer uma reunião no auditório municipal, pelas 18 horas, com a participação da Câmara Municipal, da Infraestruturas de Portugal (IP), de agentes económicos e de representantes de sindicatos e outras entidades relacionadas com a matéria.

Além da substituição dos tirantes da ponte, nesta beneficiação estão contemplados, entre outros trabalhos, a protecção das superfícies de betão das torres e anticorrosiva da estrutura metálica do tabuleiro da ponte, a limpeza, decapagem e pintura dos guarda-corpos, incluindo reparação dos módulos danificados, a substituição do revestimento existente nos passeios e das juntas de dilatação, e a alteração do sistema de iluminação pública.

A partir de Fevereiro de 2023, a travessia, com cerca de 1,4 quilómetros de extensão, vai ter condicionamentos e interrupções de circulação.

O contracto da empreitada foi assinado em Fevereiro, por 16,5 milhões de euros, com um prazo de execução de 630 dias.

A Ponte da Figueira da Foz, como também é conhecida, projectada pelo professor Edgar Cardoso, foi a primeira ponte rodoviária com o tabuleiro ‘atirantado’ realizada em Portugal, tendo sido aberta ao tráfego em 1982.