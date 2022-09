Apuramento para Campeonato do Mundo de videojogos no Quartel da Imagem

O Edifício do Quartel da Imagem, na Figueira da Foz, vai acolher, de 14 a 16 de Outubro, a primeira fase de apuramento do Campeonato do Mundo de videojogos, mais conhecido por “Game Jam Plus (GJ +)”.

Trata-se de uma maratona mundial de desenvolvimento de jogos, que tem como principal objectivo “fomentar a indústria da economia criativa com novos jogos e empresas”.

O arranque oficial das equipas portuguesas está marcado para as 19h30, com presenças confirmadas da Code.Up Portugal – Figueira da Foz; representantes da Digital Valley Portugal e comunicação on-line do CEO do Game Jam Plus (GJ +); Ian Freitas Rochlin, entre outros.

Na edição de 2022/2023 participam quatro equipas de jovens figueirenses (M/F) que representam a Code.Up Portugal – Figueira da Foz, e que irão tentar chegar à final internacional no Rio de Janeiro (Brasil). Os participantes são apoiados por mentores experientes na área.

Esta primeira fase tem como objectivo principal “chegar à Final Regional Europeia”, que terá lugar no dia 1 de Abril de 2023.

Em termos de números globais, esta edição vai contar com mais de 2.000 participantes em 100 cidades de 30 países, e onde se espera obter mais de 400 jogos produzidos.