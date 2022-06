Pólo da Universidade de Coimbra na Figueira da Foz oficializado em Julho

O presidente da Câmara da Figueira da Foz revelou que o município vai assinar com a Universidade de Coimbra (UC) o protocolo de instalação de um pólo de ensino superior na cidade, na primeira quinzena de Julho.

Pedro Santana Lopes disse aos jornalistas, no final da reunião de Câmara extraordinária, que as aulas deverão iniciar-se entre “Setembro e Novembro”, na Quinta das Olaias, que vai servir de base logística. “As cláusulas [com a UC] estão todas acordadas e estamos só à espera de que o reitor confirme a data [da assinatura do protocolo], que espero seja na primeira quinzena de Julho”, adiantou.

O autarca confirmou que o pólo vai ministrar licenciaturas e pós-graduações e que o arranque deverá acontecer com dois cursos.