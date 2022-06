600 milhas náuticas foram cumpridas

A Figueira recebeu a frota da Sardinha Cup, de embarcações Figaro 3 do fabricante mundial Beneteau, que ligou a cidade da costa Oeste francesa Saint Gilles Croix de Vie à Figueira da Foz, ambas com forte ligação à pesca da sardinha.

O trajecto, mais de 600 milhas náuticas, teve o seu final na Figueira da Foz e decorreu em menos de quatro dias. O pico desta etapa, para os 44 velejadores participantes, deu-se já na costa portuguesa, onde o habitual vento forte de Noroeste fez com que esta fase final do percurso, desde Caminha até à Figueira, fosse realizado em menos de 12 horas, tendo por isso antecipado em 8 horas a chegada das embarcações.

“Durante a sua estada na Figueira da Foz, tanto tripulações como organização, tiveram oportunidade de aproveitar as magníficas condições da cidade. Para além da distribuição de prémios da primeira etapa, realizada na Quinta das Olaias, local amplamente elogiado por todos os presentes, foi ainda realizado um passeio pelas principais zonas históricas da cidade. O facto de a marina da Figueira da Foz estar localizada no centro da cidade, com todos os serviços necessários ao alcance de uma pequena caminhada, foi também algo que agradou bastante a tripulações e organização francesa”, disse o presidente do Clube Náutico local, Miguel Amaral, entidade que prestou apoio logístico à prova.

Realizou-se também, na baía oceânica a PRO-AM Figueira da Foz uma regata de exibição, em que toda a frota dos Figaro 3 realizou um percurso, embarcando vários convidados, oriundos de várias partes do país “e que puderam desta maneira desfrutar das boas condições para a prática da vela, a bordo de embarcações de alta competição oceânica”.

Para terminar esta escala, a largada de volta a Saint Gilles Croix de Vie aconteceu um percurso de 1,5 milhas náuticas na baía oceânica, antes da passagem pelo cabo Mondego e final rumo a Norte. “Já em França, aconteceu um final emocionante, em que os primeiros quatro classificados chegaram com uma diferença de menos de 1 hora”.

A edição da Sardinha Cup ficou confirmada para 2024.