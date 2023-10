PJ detém mais um suspeito de ter matado homem na Figueira da Foz em 2022

Um homem de 40 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por ser suspeito de matar, em coautoria com outros cinco suspeitos, um homem de 32 anos, em Agosto do ano passado, na Figueira da Foz, foi hoje anunciado.

A detenção foi feita pela PJ, no âmbito de uma investigação conduzida pela Directoria do Centro, em cumprimento de mandado de detenção emitido pela autoridade judiciária competente.

O homem é suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado e de profanação de cadáver, afirma a PJ, numa nota de imprensa envida à agência Lusa.

Os factos ocorreram na Figueira da Foz, em Agosto de 2022, tendo, em Outubro desse ano, sido detidos os outros cinco coautores suspeitos, que se encontram a aguardar julgamento em prisão preventiva.

Nessa altura, a PJ deteve um pai e quatro filhos por alegadamente terem matado um homem de 32 anos, naquilo que acredita ser um “ajuste de contas”.

Os cinco suspeitos, com idades entre os 22 e os 64 anos, residem na Figueira da Foz e tinham antecedentes criminais relacionados com tráfico de droga, mas também roubo com recurso a arma de fogo, sequestro e ofensa física agravada.

“O que estará na origem dos crimes terá sido um desentendimento em negócios ilícitos”, afirmou fonte da PJ à Lusa, em Outubro de 2022, esclarecendo que a vítima, residente naquela cidade, era consumidor e tinha também antecedentes de tráfico de droga.

Segundo a mesma fonte, os cinco detidos terão recorrido “a muita violência, utilizando, além da força física – murros e pontapés – objectos contundentes como paus”, acabando por provocar lesões fatais na cabeça da vítima.

Posteriormente, “transportaram o corpo num carro para uma zona de terrenos agrícolas”, na fronteira entre os concelhos de Montemor-o-Velho e a Figueira da Foz, tendo deixado o corpo submerso num curso de água.

Também o homem de 40 anos, detido agora pela PJ, tem antecedentes criminais e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coacção.