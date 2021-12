Pista de gelo natural no Parque de Natal

No parque de estacionamento da Avenida de Espanha encontra-se a funcionar, até 9 de Janeiro de 2022, o Parque de Natal, com diversos carrosséis e uma pista de gelo natural (250 m2) que irá funcionar nos dias úteis das 14h00 às 24h00, aos fins de semana das 11 às 24 horas, dia 24 de Dezembro das 10 às 13 horas e dias 25 de Dezembro e 1 de Janeiro das 15 às 24h.

Esta iniciativa faz parte do programa natalício preparado pelo município que inclui o Comboio de Natal, o Mercadinho de Natal – instalado no Jardim Dr. Fernando Traqueia, onde também se encontra a Casa do Pai Natal e alguma animação de rua, que está em cargo da empresa de animação figueirense Zarabatana.