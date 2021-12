Através da atleta Maria Edite Fernandes, o Ginásio marcou presença na 11ª edição da maior competição mundial de Stand Up Paddle, prova de 11 quilómetros realizada no rio Sena, em Paris, no passado domingo, dia 5, no Âmbito do Festival “Nautic Paris Boat Show”.

Maria Edite participou na categoria de Lazer, terminando esta prova internacional na 140ª posição entre as 250 concorrentes femininas, num total de 731 participantes.