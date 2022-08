Piscina do Ginásio faz 50 anos

O próximo dia 3 de Setembro marca o 50.º ano desde a inauguração da piscina do Ginásio, fundada em 1972, aniversário que será assinalado pela instituição num convívio de antigos nadadores.

As comemorações serão marcadas no dia 17 de Setembro, pelas 10 horas, com um festival de natação em que participarão as Escolas do Clube e antigos nadadores, seguido do descerramento da lápide alusiva.

As actividades programadas vão terminar com um almoço de convívio de antigos membros, com inscrição prévia na Secretaria da Piscina.