Pingo Doce promove “Limpeza do fundo do Mar” na Praia da Claridade

Na próxima sexta-feira, dia 22, a Praia da Claridade vai receber uma acção de “Limpeza do fundo do Mar”, iniciativa pioneira em Portugal e promovida pelo Pingo Doce, através do seu programa Amar o Mar, que será levada a cabo por um grupo de mergulhadores certificados, que irão realizar a recolha de resíduos e detritos depositados nas águas desta praia.

A acção terá o objectivo de combater a poluição marinha e de sensibilizar para a importância da conservação do Oceano, promovendo também, ao longo do dia, diversas actividades no areal da praia, dedicadas à literacia dos oceanos.

A iniciativa “Limpeza do fundo do Mar” vai percorrer um total de 10 praias portuguesas, de norte a sul do país e, em todas as acções, o lixo e resíduos recolhidos serão contabilizados e os seus dados introduzidos na plataforma internacional Clean Swell da Ocean Conservancy e na plataforma do Project Aware, de forma a caracterizar esses mesmos resíduos e a contribuir para a construção de dados científicos nacionais na área dos resíduos dispersos no meio ambiente.