No dia 28 de Janeiro, pelas 21h30, o Centro de Artes e Espectáculos apresenta a peça de drama e comédia “Perfeitos Desconhecidos”, que conta com as interpretações de Ana Guiomar, Cláudia Semedo, Filipe Vargas, Jorge Mourato, Martinho Silva, Samuel Alves e Rita Brutt.

A obra tomará forma no Grande Auditório com o custo de entrada de 10€ por bilhete, à venda na bilheteira do CAE e na Ticketline.