Aviso amarelo devido ao frio a partir de sábado

Sete distritos do continente estão hoje sob aviso amarelo devido ao frio, subindo no sábado para 15, incluindo o distrito de Coimbra, devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No fim-de-semana estão previstas temperaturas entre os 1 e os 15ºC para o concelho da Figueira da Foz, registando uma pequena subida da temperatura mínima ao longo da próxima semana.

A previsão aponta ainda para formação de geada, em especial no interior, pequena subida da temperatura mínima no litoral oeste e descida da máxima, em especial nas regiões do Norte e Centro.