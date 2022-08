O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) apresenta, dia 27 de Agosto, pelas 22 horas, a peça de teatro “Um Amor de Família”, com Sofia Alves, João de Carvalho, Diogo Lopes e Diana Marques Guerra.

A actuação tomará forma no Grande Auditório com o preço dos bilhetes entre os 10 e os 12,5 euros, à venda na bilheteria do CAE e na Ticketline.