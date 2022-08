O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) apresenta, no dia 26 de Agosto, pelas 21h30, uma sessão de cinema com o filme “A Morte de um Apostador Chinês”, no âmbito do ciclo “John Cassavetes – O Verdadeiro Rebelde”.

Este filme noire será exibido no Auditório João César Monteiro, com o preço dos bilhetes a quatro euros por pessoa, à venda na bilheteria do CAE e na Ticketline.