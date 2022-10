Peça de Teatro “Eu Nunca Vi um Helicóptero Explodir” no CAE

O Grande Auditório do Centro de Artes e Espectáculos (CAE) vai ter em palco a peça de teatro “Eu Nunca Vi um Helicóptero Explodir”, no dia 5 de Outubro, pelas 21h30, no âmbito das Comemorações dos 250 Anos de Elevação da Figueira da Foz a Vila e 140 anos a Cidade.

A peça, interpretada por António Durães e Luísa Pinto, conta uma história dramática sobre um casal confinado que tenta escrever uma peça em tempo da pandemia, observando-se o os obstáculos no processo criativo e evolutivo no meio de uma crise pandémica e conjugal, que se traduz numa “reflexão sobre a evolução de um casamento”, segundo nota do CAE.

O preço de entrada terá o valor de 5 euros, disponíveis na bilheteria do CAE ou na ticketline.