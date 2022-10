No dia 8 de Outubro, pelas 15 horas, O Quartel de Imagem recebe a 15.ª edição da tertúlia “Conversas com Saber” com a temática “As vertentes de uma abadia cisterciense”, convidando António Maduro e Rui Rasquilho, “duas autoridades reconhecidas em Portugal e no estrangeiro em matérias cistercienses”.

A iniciativa, com entrada gratuita, é promovida pela Associação dos Amigos do Convento de Santa Maria de Seiça (SMS) que conta com o apoio do Município da Figueira da Foz.