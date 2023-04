PCP quer saber que apoios a Comissão Europeia possui para obras no Baixo Mondego

O PCP questionou a Comissão Europeia (CE) sobre a disponibilização de apoios à agricultura no Baixo Mondego, nomeadamente na reparação de comportas e conclusão da obra hidroagrícola, foi hoje anunciado.

Numa pergunta por escrito dirigida à Comissão, a que a agência Lusa teve hoje acesso, João Pimenta Lopes, deputado do PCP no Parlamento Europeu, inquiriu “sobre a necessária intervenção nas comportas da Maria da Mata – localizadas na freguesia de Alqueidão, entre os rios Pranto e Mondego – e a protecção da produção de arroz na região do Baixo Mondego”.

Na pergunta, o deputado perguntou à CE “que meios podem ser ou estão mobilizados para a rápida intervenção e reparação” de duas comportas, bem como “para a conclusão da obra hidroagrícola do Baixo Mondego”.

João Pimenta Lopes quis ainda saber que apoios “podem ser mobilizados para compensar os produtores pelas perdas que resultam da deficiente operação daquelas comportas”.

“Os campos agrícolas do Baixo Mondego são uma das principais zonas de produção nacional de arroz, designadamente de arroz carolino”, sublinhou João Pimenta Lopes.

Acrescentou que “o incompleto emparcelamento do Baixo Mondego e a degradação das comportas da Maria Mata, que deixaram de funcionar há quatro anos, e do Alvo, têm-se traduzido na inundação dos campos de arroz com água salgada, resultando na perda de produtividade na ordem dos 25%, com elevados prejuízos para os orizicultores”.

Ainda de acordo com o deputado do PCP, a instalação de dois tubos com comportas de maré na Maria da Mata “não resolveu o problema” e na comporta do Alvo a degradação “é visível”.

“A solução para o problema passa pela rápida intervenção nas comportas e pela conclusão da obra hidroagrícola do Baixo Mondego, há muito reclamada pelos produtores da região”, argumentou.