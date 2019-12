Passagem de ano na Figueira da Foz com artistas musicais e fogo-de-artifício

O ano de 2019 termina hoje e a cidade da Figueira da Foz irá encerrá-lo com festa e animação na Praça do Forte, dando as boas vindas a 2020.

As festividades com a temática “2020 motivos para vir à Figueira da Foz” terão início pelas 22h45, abrindo o espectáculo com a actuação da banda do filme “Variações” em que participa Sérgio Maia (actor que interpreta o papel de António Variações), os músicos Duarte Cabaça, David Silva, Vasco Duarte e o produtor musical responsável pela banda sonora do filme, Armando Teixeira.

À meia-noite despedimo-nos do ano de 2019 e é anunciada a chegada do ano de 2020: o céu figueirense será iluminado pelo tradicional espectáculo piro-musical e pouco depois, por volta das 00h15, actua o rapper Profjam, um dos artistas mais reconhecidos de hip-hop nacional, com uma carreira de notável ascensão devido à sua postura e sonoridade única.

Logo após a actuação do artista de hip-hop, pelas 01h30, o DJ Tom Enzy sobe ao palco para encerrar as festividades com uma energia e animação únicas, com a experiência retirada de vários festivais nacionais e internacionais, como o RFM SOMNII e o Ultra Europe.