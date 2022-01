Palestra Rotary – A (r)evolução da compaixão: da ciência à prática

Amanhã, pelas 21h30, o Rotary Club da Figueira da Foz promove uma palestra online sob o tema “A (r)evolução da compaixão: da ciência à prática”, com Marcela Matos, psicóloga clínica e investigadora no Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo-Comportamental (CINEICC) da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, como convidada.

A webconferência será transmitida em directo a partir da página do facebook do clube, em que a investigadora esclarecerá, com base nos estudos e projectos que lidera, sobre os efeitos protectores da compaixão e da conexão social no aumento de bem-estar e na melhoria da saúde mental dos indivíduos e sobre a sua eficácia na redução ou prevenção de sintomatologia psicopatológica, designadamente depressão, ansiedade, medo e solidão, gerados em contextos potencialmente traumáticos como, por exemplo, a pandemia.