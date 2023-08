Palácio Sotto Mayor será um dos cenários principais para drama de acção de Bollywood

A produtora All Around Globe, de Bollywood, andou no mês de Agosto a fazer rodagens na Figueira da Foz. O Palácio Sotto Maior foi um dos cenários escolhidos para “Jailed”, um drama de acção e o novo filme do realizador indiano Vishnu Vardhan.

As filmagens no Palácio começaram em 25 de Agosto e vão até ao próximo dia 31, envolvendo um total de 140 pessoas da All Around Globe, dirigida por Dhimant Radia, que vive em Portugal há 18 anos.

Segundo informações do produtor, as cenas gravadas no exterior e interior do Palácio terão cerca de 30 minutos na duração total do filme, pois “será a casa de uma das personagens principais, Aadi, um homem de negócios indiano sediado em Portugal. Trata-se de uma história indiana, mas cuja trama é feita 90% em Portugal, assumindo que é passada cá”, explica Dhimant.

O produtor refere que “O Palácio Sotto Maior era o local que faltava para completar o cenário da produção”, exaltando beleza e imponência dos interiores do edifício e também dos jardins, que permitem dar a credibilidade que a produção pretende conferir à personagem.

“Jailed” conta a história de um jovem casal que é separado quando a namorada é presa injustamente, depois de atravessar continentes para vir estudar em Coimbra. Esta reviravolta faz com que o seu namorado venha da Índia em seu auxílio para provar a sua inocência.